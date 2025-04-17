З Пентагону на тлі потрясінь останніх тижнів звільняється високопосадовець

Колишній речник Пентагону Джон Улліот заявив у середу ввечері, що подасть у відставку наприкінці тижня.

Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".

Заява Улліота з'явилася невдовзі після того, як Пентагон відправив трьох своїх високопосадовців в адміністративну відпустку у зв'язку з розслідуванням витоку інформації.

Протягом останніх тижнів Пентагон також зіткнувся з перевіркою через те, що головний редактор The Atlantic був ненавмисно доданий до групового чату в Signal, де планували удари США в Ємені, а також через видалення вебсторінок Міністерства оборони, які вважалися пов'язаними з різноманітністю, рівністю та інклюзивністю. Улліот захищав видалення цих сторінок.

Улліот обіймав керівні посади в першій адміністрації Трампа і був виконувачем обов'язків помічника міністра оборони зі зв'язків з громадськістю, доки Шон Парнелл не був призначений головним речником Пентагону в лютому і не обійняв цю посаду.

"Я чітко дав зрозуміти міністру Гегсету перед інавгурацією, що я не зацікавлений бути для когось другим номером у зв'язках з громадськістю", – сказав Улліот в інтерв'ю виданню.

Він повідомив, що вони з міністром не змогли дійти згоди щодо іншої посади, яка б йому підходила.

Улліот – ветеран морської піхоти, який обіймав керівну посаду у сфері комунікацій під час передвиборчої кампанії президента Трампа у 2016 році.

За першої адміністрації Трампа він працював помічником міністра у справах з громадськістю та міжурядових зв'язків у Департаменті у справах ветеранів, а пізніше – речником Ради національної безпеки Білого дому.

Нещодавно він обіймав посаду прессекретаря Пентагону, відповідаючи на обурення з приводу видалення Міністерством оборони вебсторінок, пов'язаних з легендою бейсболу та громадянських прав Джекі Робінсоном.

Нагадаємо, нещодавно адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Після цього адміністрація Трампа жорстко обмежила коло осіб, які мають доступ до секретного щоденного звіту, який готує розвідка для президента США.