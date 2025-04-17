Из Пентагона на фоне потрясений последних недель увольняется высокопоставленный чиновник

Бывший представитель Пентагона Джон Уллиот заявил в среду вечером, что подаст в отставку в конце недели.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Заявление Уллиота появилось вскоре после того, как Пентагон отправил трех своих высокопоставленных чиновников в административный отпуск в связи с расследованием утечки информации.

В течение последних недель Пентагон также столкнулся с проверкой из-за того, что главный редактор The Atlantic был непреднамеренно добавлен в групповой чат в Signal, где планировали удары США в Йемене, а также из-за удаления веб-страниц Министерства обороны, которые считались связанными с разнообразием, равенством и инклюзивностью. Уллиот защищал удаление этих страниц.

Уллиот занимал руководящие должности в первой администрации Трампа и был исполняющим обязанности помощника министра обороны по связям с общественностью, пока Шон Парнелл не был назначен главным спикером Пентагона в феврале и не занял эту должность.

"Я четко дал понять министру Хегсету перед инаугурацией, что я не заинтересован быть для кого-то вторым номером в связях с общественностью", – сказал Уллиот в интервью изданию.

Он сообщил, что они с министром не смогли прийти к согласию относительно другой должности, которая бы ему подходила.

Уллиот – ветеран морской пехоты, который занимал руководящую должность в сфере коммуникаций во время предвыборной кампании президента Трампа в 2016 году.

При первой администрации Трампа он работал помощником министра по делам с общественностью и межправительственных связей в Департаменте по делам ветеранов, а позже – спикером Совета национальной безопасности Белого дома.

Недавно он занимал должность пресс-секретаря Пентагона, отвечая на возмущение по поводу удаления Министерством обороны веб-страниц, связанных с легендой бейсбола и гражданских прав Джеки Робинсоном.

Напомним, недавно администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

После этого администрация Трампа жестко ограничила круг лиц, имеющих доступ к секретному ежедневному отчету, который готовит разведка для президента США.