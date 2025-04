Келлог рассказал о продуктивных встречах в Париже, показал фото с Ермаком и Умеровым

Спецпредстваник президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил об "очень продуктивных" встречах в Париже, куда в четверг прибыла и украинская делегация.

Об этом Келлог рассказал в своей соцсети Х, пишет "Европейская правда".

"Рад был встретиться в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце относительно усилий, направленных на прекращение украинско-российской войны", – отметил Келлог.

Good to be with UKR Head of Presidential Office Andriy Yermack and Minister of Defense Rustem Umerov in Paris. Very productive meetings at Elysee Palace on efforts to end the Ukraine-Russia war. ⁦@SPE_Kellogg⁩ pic.twitter.com/x2I7SIW1RA