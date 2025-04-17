Рубіо і Лавров поговорили
Новини — Четвер, 17 квітня 2025, 22:07 —
Доповнено 22:22. Доданий коментар Державного депарламенту США; змінено заголовок.
Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 17 квітня поговорив телефоном із державним секретарем США Марко Рубіо – це стало їхньою першою розмовою.
Про це повідомили російське МЗС і пресслужба Державного департаменту США, пише "Європейська правда".
У Держдепі зазначили, що Рубіо передав Лаврову "те ж послання, який американські представники передала українській делегації та нашим європейським союзникам у Парижі: президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру".
"Позитивне сприйняття американської пропозиції у Парижі показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди", – додало американське зовнішньополітичне відомство.
За повідомленням російської сторони, під час розмови держсекретар розповів Лаврову про контакти делегації США в Парижі "з представниками України, Франції та низки інших європейських країн".
"Було підкреслено, що згадані контакти відбулися в руслі тематики консультацій, що відбуваються між Вашингтоном і Москвою, включно з нещодавньою бесідою" Путіна з посланником президента США Стівом Віткоффом, додали в Москві.
Лавров, якщо вірити повідомленню МЗС Росії, знову повторив пропагандистське кліше про "усунення першопричин української кризи".
"Міністр і держсекретар домовилися підтримувати оперативний зв'язок, зокрема у світлі запланованих американцями та європейцями зустрічей з українською стороною наступного тижня", – додали в російському відомстві.
Нагадаємо, делегації України та США, а також представники Британії та Німеччини прибули у Париж в четвер, де проходять переговори у різних форматах щодо завершення російсько-української війни.
Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США в Єлисейському палаці. У Парижі також пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії.
Перед тим президент США Дональд Трамп заявив, що в найближчі дні Росія передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.