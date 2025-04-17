Россияне сообщили о разговоре Лаврова и Рубио

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио – это стало их первым разговором.

Об этом сообщили российский МИД и пресс-служба Государственного департамента США, пишет "Европейская правда".

В Госдепе отметили, что Рубио передал Лаврову "то же послание, которое американские представители передали украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира".

"Положительное восприятие американского предложения в Париже показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", – добавило американское внешнеполитическое ведомство.

По сообщению российской стороны, во время разговора госсекретарь рассказал Лаврову о контактах делегации США в Париже "с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран".

"Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, происходящих между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу" Путина с посланником президента США Стивом Уиткоффом, добавили в Москве.

Лавров, если верить сообщению МИД России, снова повторил пропагандистское клише об "устранении первопричин украинского кризиса".

"Министр и госсекретарь договорились поддерживать оперативную связь, в частности в свете запланированных американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", – добавили в российском ведомстве.

Напомним, делегации Украины и США, а также представители Великобритании и Германии прибыли в Париж в четверг, где проходят переговоры в разных форматах по завершению российско-украинской войны.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон принял делегацию из США в Елисейском дворце. В Париже также прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании.

Перед тем президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни Россия передаст Вашингтону ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.