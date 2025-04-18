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В Италии погибли четыре человека в результате аварии на канатной дороге

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Новости — Пятница, 18 апреля 2025, 11:05 — Уляна Кричковская

Четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения канатной дороги вблизи Неаполя на юге Италии в четверг, 17 апреля.

Об этом сообщили горные спасательные службы и пожарные, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Авария произошла на вершине Монте-Файто, примерно в 45 км к юго-востоку от города, после того как оборвался поддерживающий трос.

"То, что произошло – это немыслимая и непредсказуемая трагедия", – заявил глава компании общественного транспорта EAV, которая руководит канатной дорогой Умберто Де Грегорио.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Как отмечается, один из четырех погибших был оператором канатной дороги из соседнего города. Другие – двое британцев и один израильский турист.

Второй израильтянин получил ранения и находится в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщили в пятницу, 18 апреля, в больнице Неаполя, где его лечат.

Де Грегорио сказал, что канатная дорога открылась на весенне-летний сезон десять дней назад.

В 2021 году трагический инцидент на канатной дороге произошел на севере Италии, 14 из 15 пассажиров в кабине погибли.

Осенью того же года оборвалась кабина на канатной дороге в Чехии, что привело к смерти одного человека.

В апреле 2024 года в турецкой Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге, в результате чего один человек погиб и 10 получили травмы, еще более сотни снимали с кабин.

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