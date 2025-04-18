В Италии погибли четыре человека в результате аварии на канатной дороге

Четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения канатной дороги вблизи Неаполя на юге Италии в четверг, 17 апреля.

Об этом сообщили горные спасательные службы и пожарные, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Авария произошла на вершине Монте-Файто, примерно в 45 км к юго-востоку от города, после того как оборвался поддерживающий трос.

"То, что произошло – это немыслимая и непредсказуемая трагедия", – заявил глава компании общественного транспорта EAV, которая руководит канатной дорогой Умберто Де Грегорио.

Фото: Reuters

Как отмечается, один из четырех погибших был оператором канатной дороги из соседнего города. Другие – двое британцев и один израильский турист.

Второй израильтянин получил ранения и находится в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщили в пятницу, 18 апреля, в больнице Неаполя, где его лечат.

Cable Car Tragedy in #Italy



• Monte Faito, near Naples on April 17

• 4 dead incl. a British couple, Israeli woman, & the operator

• Cause: support cable snapped mid-descent

• 1 tourist critically injured; 12 others safely rescued#Chiq #faiz pic.twitter.com/V1NYO6yWMC – Eyes on the Globe (@eyes_globe) April 18, 2025

Де Грегорио сказал, что канатная дорога открылась на весенне-летний сезон десять дней назад.

В 2021 году трагический инцидент на канатной дороге произошел на севере Италии, 14 из 15 пассажиров в кабине погибли.

Осенью того же года оборвалась кабина на канатной дороге в Чехии, что привело к смерти одного человека.

В апреле 2024 года в турецкой Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге, в результате чего один человек погиб и 10 получили травмы, еще более сотни снимали с кабин.