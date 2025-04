В Италии погибли четыре человека в результате аварии на канатной дороге

Четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения канатной дороги вблизи Неаполя на юге Италии в четверг, 17 апреля.

Об этом сообщили горные спасательные службы и пожарные, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Авария произошла на вершине Монте-Файто, примерно в 45 км к юго-востоку от города, после того как оборвался поддерживающий трос.

"То, что произошло – это немыслимая и непредсказуемая трагедия", – заявил глава компании общественного транспорта EAV, которая руководит канатной дорогой Умберто Де Грегорио.

Как отмечается, один из четырех погибших был оператором канатной дороги из соседнего города. Другие – двое британцев и один израильский турист.

Второй израильтянин получил ранения и находится в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщили в пятницу, 18 апреля, в больнице Неаполя, где его лечат.

