"Це по-християнськи – допомогти": Зеленський після удару по Харкову просить США про ППО

Президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до США із закликом допомогти у зміцненні протиповітряної оборони після удару Росії по Харкову, в результаті якого постраждали понад 100 людей.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що в результаті російського удару пошкоджені звичайні житлові будинки, додавши, що "треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня".

"І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла – від крилатих ракет, від балістики, – ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ", – додав глава держави.

За його словами, "це по-християнськи – допомогти. Особливо коли є така можливість – допомогти".

"І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить", – вважає Зеленський.

Уранці 18 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами з касетним начинням по Харкову. Наразі відомо про загиблого і 103 постраждалих, вісім із яких – діти.

Цього тижня Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за $15 млрд, зазначивши, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.

Водночас президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію України придбати ЗРК Patriot для захисту неба, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".