Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к США с призывом помочь в укреплении противовоздушной обороны после удара России по Харькову, в результате которого пострадали более 100 человек.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что в результате российского удара повреждены обычные жилые дома, добавив, что "надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу, накануне Пасхи".

"И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами "Пэтриот" и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла – от крылатых ракет, от баллистики, – мы обращаемся за защитой, которую заслуживает каждый народ", – добавил глава государства.

По его словам, "это по-христиански – помочь. Особенно когда есть такая возможность – помочь".

"И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизни, как и другой. Россия заслуживает как минимум жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", – считает Зеленский.

Утром 18 апреля россияне ударили баллистическими ракетами с кассетной начинкой по Харькову. На данный момент известно о погибшем и 103 пострадавших, восемь из которых – дети.

На этой неделе Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

В то же время президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Украины приобрести ЗРК Patriot для защиты неба, намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".