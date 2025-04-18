В Амстердамі зросла кількість скарг на щурів, влада відреагувала

Влада Амстердама планує зосередитись на профілактичних заходах проти щурів, скарги на яких з боку жителів за останній рік зросли.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

За інформацією уповноваженого міської ради Амстердама з питань громадського здоров'я та профілактики Александра Схолтеса, минулого року в Амстердамі зафіксували 6800 повідомлень про неприємності, спричинені щурами. Це на 600 більше, ніж роком раніше.

Щури в Амстердамі мають доступ до будинків з будівельними проблемами, наприклад несправною каналізацією або щілинах у підвалах, заявив Схолтес.

Також цих тварин приваблюють недоїдки на вулиці біля сміттєвих баків, кількість яких зростає разом зі зростанням населення Амстердама.

Аби зменшити кількість інцидентів зі щурами, Амстердам планує виділяти додаткові 250 мільйонів євро на рік – удвічі більше, ніж зараз, – на профілактичні заходи.

Ідеться про інформування населення про шляхи утилізації відходів, встановлення більшої кількості смітників, а також покращення будівельної інфраструктури.

Труєння щурів Схолтес вважає неефективним, оскільки "якщо не усунути причини щурячої неприємності, щури завжди будуть повертатися, і неприємності будуть повертатися", сказав він.

Нагадаємо, у 2023 році в італійській столиці Римі зграї щурів атакували знаменитий Колізей, після чого місцева влада заявила, що вживає заходів для боротьби з гризунами.