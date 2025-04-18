В Амстердаме возросло количество жалоб на крыс, власти отреагировали

Власти Амстердама планируют сосредоточиться на профилактических мероприятиях против крыс, жалобы на которых со стороны жителей за последний год выросли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

По информации уполномоченного городского совета Амстердама по вопросам общественного здоровья и профилактики Александра Схолтеса, в прошлом году в Амстердаме зафиксировали 6800 сообщений о неприятностях, вызванных крысами. Это на 600 больше, чем годом ранее.

Крысы в Амстердаме имеют доступ к домам со строительными проблемами, например неисправной канализацией или щелях в подвалах, заявил Схолтес.

Также этих животных привлекают объедки на улице возле мусорных баков, количество которых растет вместе с ростом населения Амстердама.

Чтобы уменьшить количество инцидентов с крысами, Амстердам планирует выделять дополнительные 250 миллионов евро в год – вдвое больше, чем сейчас, – на профилактические мероприятия.

Речь идет об информировании населения о путях утилизации отходов, установлении большего количества свалок, а также улучшении строительной инфраструктуры.

Травля крыс Схолтес считает неэффективным, поскольку "если не устранить причины крысиной неприятности, крысы всегда будут возвращаться, и неприятности будут возвращаться", сказал он.

Напомним, в 2023 году в итальянской столице Риме стаи крыс атаковали знаменитый Колизей, после чего местные власти заявили, что принимают меры для борьбы с грызунами.