СМИ: США открыты к признанию Крыма российским в рамках мирного урегулирования

США готовы признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, информирует "Европейская правда".

Как указано в публикации, признание Крыма – это последний сигнал о том, что президент США Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня.

В то же время источники отмечают, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Белый дом и Госдепартамент не ответили на просьбу о комментарии.

Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма, отказался комментировать детали переговоров.

Один из чиновников сказал, что планы США, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не будут окончательным урегулированием, и что европейские союзники не готовы признать оккупированные территории российскими.

Чиновники подчеркнули, что переговоры не будут иметь смысла, если Кремль не согласится прекратить боевые действия.

Кроме того, по их словам, важным является предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы соглашение состоялось.

Ранее Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной также предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня и отказ от обсуждения стремления Украины стать членом НАТО.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп откажется от попыток заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если не будет четких признаков того, что это возможно сделать.

Впоследствии Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса.