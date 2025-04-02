В парламенте Румынии обеспокоены возможным вмешательством РФ в выборы

Глава парламентского комитета по контролю за спецслужбами Александру Мурару видит "конкретные риски" вмешательства России в выборы в Румынии и других европейских странах.

Как пишет "Европейская правда", его цитирует Digi24.

Мурару, который возглавляет комитет парламента по надзору за деятельностью спецслужб, заявил, что видит "конкретные риски" российского вмешательства в выборы в Румынии и других странах Европы.

Он отметил, что на обсуждениях комитета за последний месяц риски, связанные с недружественными действиями России против стран Запада, были одной из приоритетных тем.

Среди прочего, комитет работал с такими темами, как риски и угрозы для Румынии из-за возможного российского вмешательства – с исследованием опыта выборов в Молдове; анализ попыток российского влияния на выборы в Европе, в частности во время выборов в Европарламент и президентских выборов в Румынии; другая недружественная деятельность России против Румынии, Молдовы и Запада в целом.

В комитете отметили, что "активный мониторинг развития этой ситуации и потенциальных внешних рисков остается абсолютным приоритетом".

Напомним, в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.

Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Кэлину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента, которые пройдут в мае 2025 года.

После этого Джордже Симион стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил.

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