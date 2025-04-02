У Чехії зійшов з рейок пасажирський поїзд: троє постраждалих

Внаслідок залізничної аварії у Чехії постраждали троє людей, рух на гілці регіонального значення тимчасово призупинено.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вдень 2 квітня на залізничному переїзді у місті Оломоуц на сході Чехії. Пасажирський поїзд зійшов з рейок.

Всередині потяга на момент аварії було семеро людей, троє пасажирів постраждали.

На місці працюють служби залізниці, поліція та міська пожежно-рятувальна служба.

"За початковою інформацією, пасажирський поїзд зійшов з рейок, ймовірно, через технічний дефект. Точні обставини зараз встановлюються", – зазначила речниця поліції міста Івана Скоупілова.

Через аварію призупинено рух на залізничній гілці, також зупинили рух трамваїв, колія яких теж проходить через залізничний переїзд.

Нагадаємо, найгірша за останній час залізнична аварія у Чехії сталась у червні 2024 року. Внаслідок лобового зіткнення пасажирського експреса RegioJet до Чопа із вантажним потягом загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

У Німеччині ведуть розслідування щодо двох пенсіонерів через невдало спиляне дерево, що призвело до скасувань і затримань майже 400 поїздів.