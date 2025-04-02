В Чехии сошел с рельсов пассажирский поезд: трое пострадавших

В результате железнодорожной аварии в Чехии пострадали три человека, движение на ветке регионального значения временно приостановлено.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел днем 2 апреля на железнодорожном переезде в городе Оломоуц на востоке Чехии. Пассажирский поезд сошел с рельсов.

Внутри поезда на момент аварии было семь человек, трое пассажиров пострадали.

На месте работают службы железной дороги, полиция и городская пожарно-спасательная служба.

"По первоначальной информации, пассажирский поезд сошел с рельсов, вероятно, из-за технического дефекта. Точные обстоятельства сейчас устанавливаются", – отметила пресс-секретарь полиции города Ивана Скоупилова.

Из-за аварии приостановлено движение на железнодорожной ветке, также остановили движение трамваев, колея которых тоже проходит через железнодорожный переезд.

Напомним, худшая за последнее время железнодорожная авария в Чехии произошла в июне 2024 года. В результате лобового столкновения пассажирского экспресса RegioJet в Чоп с грузовым поездом погибли две украинки и две женщины из Словакии.

В Германии ведут расследование в отношении двух пенсионеров из-за неудачно спиленного дерева, что привело к отменам и задержкам почти 400 поездов.