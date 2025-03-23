У Німеччині пара спиляла дерево, через його падіння постраждав рух 382 потягів

Після одноденного закриття залізничної лінії між Гамбургом і Ганновером Федеральна поліція розслідує справу двох садівників-любителів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

57-річного чоловіка та 55-річну жінку підозрюють у тому, що вони зрубали дерево, яке впало на контактну мережу між містами Целле та Ульцен.

Мешканців Целле турбувало дерево, оскільки його гілки переросли через паркан на їхню ділянку.

Речниця поліції сказала, що вони неодноразово просили залізницю обрізати дерево. Коли нічого не було зроблено, вони, очевидно, самі взяли пилку. Під час пиляння частини дерева впали на повітряну лінію і вантажний потяг, що проїжджав повз.

Їх дії мали значні наслідки: постраждали 382 потяги; за даними Федеральної поліції, деякі з них були перенаправлені, затримані або взагалі скасовані. Загальна затримка склала понад 20 000 хвилин.

Згідно з поточним розслідуванням, дерево знаходилося на території залізниці, а отже, належало їй. Тому двоє громадян не повинні були спилювати дерево, діаметр стовбура якого становив приблизно 17 сантиметрів. За словами представника поліції, ремонт повітряної лінії був дуже складним.

Тепер двоє зловмисників можуть зіткнутися зі значними витратами. Федеральна поліція спочатку не уточнила суму збитків. Федеральна поліція розслідує справу за фактом небезпечного втручання в роботу залізниці.

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.

Розслідуванням пожежі займається контртерористична поліція Британії.