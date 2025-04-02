Швеция впервые начинает патрулировать воздушное пространство НАТО за пределами своих границ

Шведские истребители приступают к патрулированию воздушного пространства НАТО с территории Польши – впервые с момента вступления страны в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Йонсон, который по этому случаю приехал в польский Мальборк под Гданьском, назвал это "историческим днем".

"Швеция впервые применяет свои боевые самолеты за рубежом в рамках усовершенствованной миссии воздушного патрулирования НАТО. Теперь Швеция вносит свой вклад за пределами собственных границ на суше, на море и в воздухе", – отметил министр.

"Эта миссия – серьезная демонстрация сплоченности и солидарности союзников и является мощным фактором сдерживания любых угроз со стороны России. Мы гордимся тем, что наша первая миссия проходит в Польше и рядом с Великобританией", – добавил Йонсон.

Напомним, 31 марта Швеция анонсировала свой крупнейший пакет военной помощи для Украины на почти 1,6 миллиарда долларов.

Также шведское правительство объявило о планах до 2030 года увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП. Кроме того, Швеция потратит около 10 млн долларов на модернизацию укрытий гражданской защиты.

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