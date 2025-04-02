Генсек НАТО рассказал, каким он видит решение проблемы с Гренландией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает, что Гренландия принадлежит Дании, и считает, что путь к решению противостояния с США лежит через сотрудничество.

Об этом он заявил журналистам перед встречей министров иностранных дел Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Генсек НАТО подчеркнул, что не сомневается в принадлежности острова. "Это часть Дании", – ответил он. Впрочем, он подчеркнул, что понимает более широкий контекст проблемы.

"Конечно, ваш вопрос касается того, как защитить Арктику и крайний север. И это не только Дания (имеющая особую роль в регионе), а также Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада, США – то есть семь союзников. Восьмая страна здесь Россия", – заявил он, подчеркнув противостояние НАТО-Россия, а не США-Дания.

Генсек заявил, что считает важной роль Альянса в этой ситуации: "НАТО все больше приобщается к этому".

"Мы, семь стран-членов НАТО, работаем все теснее вместе. Мы знаем, что там происходит, что делает Китай... Мы знаем, что у нас не хватает ледоколов, и это не мелочь, это очень важно", – привел он пример.

Как известно, датское руководство перешло к жесткой реакции на действия и заявления США по Гренландии. Детали читайте в статье "Как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию".

В то же время в США готовятся к различным вариантам действий, в частности у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

Читайте также ответ нового премьера Гренландии Трампу.