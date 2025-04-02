Німеччина досі сподівається на переговори зі США щодо тарифів

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс очікує "суттєвого негативного впливу" від анонсованих тарифів США, але сподівається, що Вашингтон і Берлін зможуть помʼякшити його шляхом переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю DW.

За словами Кукіса, майбутні тарифи США завдадуть шкоди не лише Європі, а й американським споживачам, "тому що автомобілі в США стануть дорожчими, зокрема автомобілі, вироблені німецькими автовиробниками в США".

Водночас глава Мінфіну США висловив сподівання, що оголошення про тарифи дасть можливість для переговорів, і наголосив, що Берлін прагне "партнерських переговорів" з адміністрацією Трампа.

Серед іншого, Кукіс вказав на пропозицію майбутньої урядової коаліції Німеччини утворити зону вільної торгівлі між США та Європейським Союзом.

"Найпростіший спосіб забезпечити баланс і справедливість – це для всіх перейти на нульові тарифи. Тоді ми матимемо вільну торгівлю, ефективність, економію на масштабах. Ми можемо думати про стандартизацію, взаємний доступ до ринків і багато інших речей", – сказав міністр.

Як відомо, у середу Дональд Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.

Свій тарифний план американський президент назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Трамп також казав, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.