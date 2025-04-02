Германия все еще надеется на переговоры с США по тарифам

Министр финансов Германии Йорг Кукис ожидает "существенного негативного влияния" от анонсированных тарифов США, но надеется, что Вашингтон и Берлин смогут смягчить его путем переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DW.

По словам Кукиса, будущие тарифы США нанесут ущерб не только Европе, но и американским потребителям, "потому что автомобили в США станут дороже, в частности автомобили, произведенные немецкими автопроизводителями в США".

В то же время глава Минфина США выразил надежду, что объявление о тарифах даст возможность для переговоров, и подчеркнул, что Берлин стремится к "партнерским переговорам" с администрацией Трампа.

Среди прочего, Кукис указал на предложение будущей правительственной коалиции Германии создать зону свободной торговли между США и Европейским Союзом.

"Самый простой способ обеспечить баланс и справедливость – это для всех перейти на нулевые тарифы. Тогда мы будем иметь свободную торговлю, эффективность, экономию на масштабах. Мы можем думать о стандартизации, взаимном доступе к рынкам и многих других вещах", – сказал министр.

Как известно, в среду Дональд Трамп объявит о введении новых масштабных взаимных тарифов на товары мировых торговых партнеров.

Свой тарифный план американский президент назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Трамп также говорил, что эти тарифы будут касаться всех стран.