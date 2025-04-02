"Подарестный" Додик появился дома и говорит, что никто его не остановил на границе

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Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, на которого выдан ордер на арест в стране, заявил о возвращении домой после того, как ему удалось выехать за границу.

Об этом Додик рассказал в интервью местному телевидению РТРС, сообщает "Европейская правда".

Интервью президента РС предшествовал пост на Х, где он заявил о возвращении в Баня-Луку – административный центр энтитета.

Он не объяснил причины своего возвращения из России, где недавно был, но в то же время сказал, что Интерпол отклонил запрос Боснии и Герцеговины на международный ордер на его арест.

На вопрос журналиста РТРС, как он пересек границу между Боснией и Герцеговиной и Сербией (между Сербией и той частью РС, где находится Баня-Лука, границы нет. - Ред.) несмотря на ордер на арест, Додик не дал прямого ответа.

"Я сажусь в машину и пересекаю пограничный переход. Раньше меня никто не останавливал", – сказал Додик, не уточнив, какой именно пограничный переход между БиГ и Сербией он пересек 24 марта.

Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии в начале прошлой недели.

Подробнее – читайте в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко: Додик, которого не жалко: дадут ли главному сепаратисту Балкан убежище в России.