Скандал у Пентагоні: звільнені посадовці заявили, що не знають, у чому їх звинувачують

Троє посадовців Пентагону, яких було звільнено в межах розслідування витоків інформації, заявили, що їм не повідомили, у чому саме їх підозрюють або чи взагалі ведеться розслідування щодо розголошення даних.

Про це написало агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, мова йде про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

"Ми надзвичайно розчаровані тим, як завершилася наша служба в Міністерстві оборони. Нам досі не сказали, у чому саме нас підозрювали, чи триває ще розслідування, чи взагалі воно проводилось у справі так званих "витоків", – йдеться у їхній спільній заяві.

Колдуелл, Селнік і Керрол заявили, що повністю усвідомлюють важливість збереження інформаційної безпеки і "щодня працювали над її захистом".

"Анонімні чиновники Пентагону обмовили нас безпідставними звинуваченнями під час нашого звільнення", – йдеться в заяві, де вони назвали ситуацію "неприпустимою".

Як інформувало видання Politico, керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер найближчими днями також залишить свою посаду на тлі скандалу із витоком даних у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Після цього адміністрація Трампа жорстко обмежила коло осіб, які мають доступ до секретного щоденного звіту, який готує розвідка для президента США.