Скандал в Пентагоне: уволенные чиновники заявили, что не знают, в чем их обвиняют

Трое должностных лиц Пентагона, которые были уволены в рамках расследования утечек информации, заявили, что им не сообщили, в чем именно их подозревают или вообще ведется расследование по разглашению данных.

Об этом написало агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, речь идет о руководителе аппарата заместителя министра обороны США Колина Кэрролла, старшего советника Гегсета Дэна Колдуэлла, а также заместителя руководителя аппарата Пентагона Дарина Селника.

"Мы чрезвычайно разочарованы тем, как завершилась наша служба в Министерстве обороны. Нам до сих пор не сказали, в чем именно нас подозревали, продолжается ли еще расследование, или вообще оно проводилось по делу так называемых "утечек", – говорится в их совместном заявлении.

Колдуэлл, Селник и Кэррол заявили, что полностью осознают важность сохранения информационной безопасности и "ежедневно работали над ее защитой".

"Анонимные чиновники Пентагона оклеветали нас безосновательными обвинениями во время нашего увольнения", – говорится в заявлении, где они назвали ситуацию „недопустимой".

Как информировало издание Politico, руководитель аппарата главы Пентагона Джо Каспер в ближайшие дни также покинет свою должность на фоне скандала с утечкой данных в ведомстве.

Напомним, недавно администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда советник президента по нацбезопасности Майк Волц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

После этого администрация Трампа жестко ограничила круг лиц, имеющих доступ к секретному ежедневному отчету, который готовит разведка для президента США.