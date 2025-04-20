На следующей неделе команда Трампа отправится в Лондон для переговоров по Украине

На следующей неделе команда американского президента Дональда Трампа отправится в Лондон для переговоров о перемирии в Украине.

Об этом в комментарии Fox News заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, пишет "Европейская правда".

Келлога спросили, почему соглашение по полезным ископаемым выгодно для Соединенных Штатов Америки, на что тот ответил, что оно обеспечит США минералами, которых они не имеют "в больших количествах в США". В качестве примера он привел титан.

Келлог напомнил о переговорах в Париже, во время которых Украина и США подписали "Меморандум о намерениях между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Он отметил, что во время встречи в Париже украинская и американская делегации "говорили о дальнейших шагах по потенциальному прекращению огня в ближайшей перспективе".

"Именно поэтому мы на этой неделе возвращаемся в Лондон, чтобы финализировать эти договоренности. И я считаю, что есть огромные возможности", – подчеркнул он.

Келлог также похвалил американского президента Дональда Трампа, который "сделал больше за 90 дней для урегулирования этой войны – крупнейшей в Европе со времен Второй мировой – чем было сделано за более чем 900 дней до того".

"И я считаю, что мы имеем достаточно хорошие наработки. Соглашение о минералах – одна из них. Также речь идет о всеобъемлющем прекращении огня. Когда я говорю "всеобъемлющее", я имею в виду море, воздух, сушу и промышленность – минимум на 30 дней, с постепенным переходом к длительному миру, к постоянному соглашению. И, по моему мнению, мы на правильном пути", – подытожил спецпредставитель Трампа.

17 апреля Украина и США подписали "Меморандум о намерениях между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Как информировала "ЕвроПравда", США согласились связать с Будапештским меморандумом соглашение о недрах, которое Вашингтон намерен подписать с правительством Украины.

Читайте подробнее в материале "ЕвроПравды": Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.