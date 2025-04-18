США погодилися пов'язати угоду про надра з Будапештським меморандумом

США погодилися пов'язати з Будапештським меморандумом угоду про надра, яку Вашингтон має намір підписати з урядом України.

Про це йдеться в статті "ЄвроПравди", яка ознайомилась із текстом відповідного меморандуму.

17 квітня Україна і США підписали "Меморандум про наміри між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Головний здобуток цього політичного меморандуму: пов’язання американської допомоги Збройним Силам України та Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україна віддала свій ядерний арсенал.

Це положення стане помічним у подальших переговорах, зважаючи на потребу Києва "відбитися" від вимог Трампа про компенсацію наданої Україні допомоги.

"Сполучені Штати Америки визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі", – йдеться у документі.

Ця фраза йде майже відразу після згадки про надану США "значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року".

Відтак ця норма означає, що Україна отримала додатковий козир у переговорах – "ринкова вартість" півтори-двох тисяч ядерних боєголовок стратегічної зброї і ще більша кількості тактичних боєголовок, 176 міжконтинентальних балістичних ракет та кількадесят стратегічних бомбардувальників, які Україна віддала за "Будапештом".

Отже, Україна може використати це, якщо Америка захоче компенсацію вартості їхньої допомоги.

"ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

ЗМІ повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

Читайте детальніше у матеріалі "ЄвроПравди": Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.