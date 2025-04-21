В Турции март выдался самым засушливым за 35 лет

В Турции заявили, что март 2025 года оказался самым засушливым за более чем три десятилетия.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

По данным государственной метеорологической службы Турции, количество осадков в марте 2025 года было существенно ниже сезонных норм и показатели марта 2024 года – падение составляет 53% и 59% соответственно.

В отдельных регионах (провинции Измир, Айдын, Мугла, Денизли, часть Анталии) показатели оказались даже на 80% ниже сезонной нормы.

В целом для страны март 2025 года стал самым засушливым за последние 35 лет.

Перед этим сообщалось, что март 2025 года в Европе стал самым теплым за всю историю наблюдений.

На днях в государствах Балтии зафиксировали температурные рекорды для апреля: воздух прогрелся до 28-29 градусов.