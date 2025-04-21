Умер Папа Римский Франциск

В Ватикане 21 апреля сообщили о смерти Папы Римского Франциска, который еще накануне ненадолго появился перед верующими.

Об этом сообщили в официальном X пресс-службы Святого Престола, пишет "Европейская правда".

"Папа Франциск умер в пасхальный понедельник, 21 апреля, в 88-летнем возрасте в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане", – говорится в коротком заявлении.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 – Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

Кардинал Кевин Фаррелл сообщил, что понтифика не стало в 7.37 понедельника.

"Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и универсальной любовью, особенно в пользу беднейших и наиболее маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса, мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога", – цитирует кардинала итальянское агентство Ansa.

88-летний Франциск был понтификом с 2013 года и страдал от многих хронических недугов и других проблем со здоровьем. Он не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.

В начале 2025 года Франциск попал в больницу с пневмонией и провел там пять недель. После этого он несколько раз появлялся на публике, но был вынужден по советам врачей отказаться от участия в ряде мероприятий.

На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра. 88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.