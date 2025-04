Умер Папа Римский Франциск

В Ватикане 21 апреля сообщили о смерти Папы Римского Франциска, который еще накануне ненадолго появился перед верующими.

Об этом сообщили в официальном X пресс-службы Святого Престола, пишет "Европейская правда".

"Папа Франциск умер в пасхальный понедельник, 21 апреля, в 88-летнем возрасте в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане", – говорится в коротком заявлении.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2