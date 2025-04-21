Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новости о смерти Папы Римского Франциска, отметив, что из-за этого скорбят миллионы верующих во всем мире.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Зеленский отметил, что из-за смерти понтифика скорбят миллионы верующих во всем мире.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025

"Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!" – написал президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский встречался с Папой Римским в Ватикане в октябре 2024 года, что было его третьей аудиенцией у понтифика. Он подарил Франциску картину о преступлениях российских оккупантов в Буче. Зеленский тогда рассказал, что вопрос возвращения пленных был главным на встрече с Папой.

В прошлом году Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и вести переговоры.

После того как слова Франциска вызвали широкий резонанс и упреки, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

О позиции Папы Римского относительно российско-украинской войны читайте в статьях Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика,

а также "Антироссийский" Папа: о чем Святой престол договаривается с Зеленским и Путиным.