Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новости о смерти Папы Римского Франциска, отметив, что из-за этого скорбят миллионы верующих во всем мире.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Зеленский отметил, что из-за смерти понтифика скорбят миллионы верующих во всем мире.

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We…