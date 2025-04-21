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Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского

Новости — Понедельник, 21 апреля 2025, 13:38 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новости о смерти Папы Римского Франциска, отметив, что из-за этого скорбят миллионы верующих во всем мире.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Зеленский отметил, что из-за смерти понтифика скорбят миллионы верующих во всем мире. 

"Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!" – написал президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский встречался с Папой Римским в Ватикане в октябре 2024 года, что было его третьей аудиенцией у понтифика. Он подарил Франциску картину о преступлениях российских оккупантов в Буче. Зеленский тогда рассказал, что вопрос возвращения пленных был главным на встрече с Папой.

В прошлом году Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и вести переговоры.

После того как слова Франциска вызвали широкий резонанс и упреки, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

О позиции Папы Римского относительно российско-украинской войны читайте в статьях Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика,

а также "Антироссийский" Папа: о чем Святой престол договаривается с Зеленским и Путиным.

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Ватикан
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