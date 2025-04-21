Зеленский: встреча в Лондоне по "мирным предложениям" состоится 23 апреля

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители Украины, Великобритании, Франции и США встретятся для обсуждения "мирного урегулирования" войны в Лондоне 23 апреля.

Об этом глава государства написал на Х по итогам разговора с британским премьер-министром Киром Стармером, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, "уже в среду наши представители будут работать в Лондоне".

"Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", – добавил он.

Встреча в Лондоне станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Ранее Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня, потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.

Между тем президент США Дональд Трамп считает, что существуют "очень хорошие" шансы на заключение какого-то "мирного соглашения" между Россией и Украиной, и пообещал объявить детали в течение следующих трех дней.