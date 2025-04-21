У Косово затримали трьох підозрюваних у воєнних злочинах 1990-х років

Косовська поліція повідомила про арешт трьох людей, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів проти цивільного населення під час війни в Косові 1998-1999 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Двох підозрюваних у воєнних злочинах затримали у місті Ліплян, а третього – в Приштині "в продовження оперативних заходів".

Стверджується, що затримані під час війни в Косово були співробітниками тюремної охорони у в'язниці в Приштині та виправному центрі в Ліпляні та "брали участь у жорстокому поводженні з албанськими ув'язненими, їх побитті, а також фізичних і психологічних тортурах".

"Заарештовані підозрюються у скоєнні кримінального злочину "Воєнні злочини проти цивільного населення", скоєного протягом 1998-1999 років у в'язницях Приштини і Ліпляни", – йдеться в заяві косовської поліції.

Трьох затриманих, імена яких не розкриваються, були доправлені на допит.

З моменту закінчення війни 1998-1999 років у Косові понад 70 людей були визнані винними у скоєнні воєнних злочинів національними та міжнародними інституціями.

З 2000 по 2008 рік воєнні злочини в Косово розслідувала Тимчасова Місія ООН у Косово, а з 2008-го за розслідування воєнних злочинів відповідає Місія ЄС із питань верховенства права та законності. У 2018 році ця місія передала документи до прокуратури Косова та місцевих судів.

Під час війни в Косові 1998-1999 років були вбиті понад 13 тисяч цивільних, ще тисячі зникли безвісти. Близько 1600 людей, переважно з албанської громади, досі вважаються зниклими безвісти.

Минулого року спеціалізований суд у Гаазі визнав винним за трьома звинуваченнями у воєнних злочинах колишнього косовського командира П'єтера Шалю та засудив його до 18 років позбавлення волі.