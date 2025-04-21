В Косово задержали трех подозреваемых в военных преступлениях 1990-х годов

Косовская полиция сообщила об аресте трех человек, подозреваемых в совершении военных преступлений против гражданского населения во время войны в Косово 1998-1999 годов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Двух подозреваемых в военных преступлениях задержали в городе Липлян, а третьего – в Приштине "в продолжение оперативных мероприятий".

Утверждается, что задержанные во время войны в Косово были сотрудниками тюремной охраны в тюрьме в Приштине и исправительном центре в Липляне и "участвовали в жестоком обращении с албанскими заключенными, их избиении, а также физических и психологических пытках".

"Арестованные подозреваются в совершении уголовного преступления "Военные преступления против гражданского населения", совершенного в течение 1998-1999 годов в тюрьмах Приштины и Липляны", – говорится в заявлении косовской полиции.

Трех задержанных, имена которых не раскрываются, были доставлены на допрос.

С момента окончания войны 1998-1999 годов в Косово более 70 человек были признаны виновными в совершении военных преступлений национальными и международными институциями.

С 2000 по 2008 год военные преступления в Косово расследовала Временная Миссия ООН в Косово, а с 2008-го за расследование военных преступлений отвечает Миссия ЕС по вопросам верховенства права и законности. В 2018 году эта миссия передала документы в прокуратуру Косово и местные суды.

Во время войны в Косово 1998-1999 годов были убиты более 13 тысяч гражданских, еще тысячи пропали без вести. Около 1600 человек, преимущественно из албанской общины, до сих пор считаются пропавшими без вести.

В прошлом году специализированный суд в Гааге признал виновным по трем обвинениям в военных преступлениях бывшего косовского командира Пьера Шалю и приговорил его к 18 годам лишения свободы.