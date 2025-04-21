Над Римом действует бесполетная зона в ожидании похорон Франциска в Риме

На время подготовки к похоронам Папы Римского Франциска, о смерти которого стало известно утром 21 апреля, над Римом запретили пролет летательных аппаратов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

По словам префекта Рима Ламберто Джаннини, в городе уже действует план безопасности, который "будет еще больше усилен".

"У нас уже действует зона запрета полетов, и поэтому мы уделяем максимальное внимание этому виду угрозы", – отметил он.

Джаннини добавил, что более детальные меры безопасности власти Рима объявят после того, как станет известна точная дата прощания с Папой Римским и количество людей, которые будут прощаться с ним.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.

Согласно официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт, который привел к коме и сердечной недостаточности.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп посетит похороны покойного Папы Римского Франциска в Ватикане в конце этой недели.