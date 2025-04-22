ЗМІ: у Польщі викликали на допит двох посадовців з команди ексміністра оборони

У Польщі нібито викликали на допит двох експосадовців Міністерства оборони – членів команди попереднього міністра Маріуша Блащака – у зв’язку зі справою щодо неналежного розкриття військових планів.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

До Окружної прокуратури Варшави викликали на допит колишню очільницю апарату Маріуша Блащака Агнєшку Глапяк, а також тодішнього очільника департаменту з оборонної стратегії і планування Пйотра Жужанкевича.

Підозри стосуються перевищення повноважень у зв’язку з розсекреченням частини документа плану застосування Збройних сил Польщі "Варта" – з чим пов’язані звинувачення і особисто проти міністра Блащака.

Нагадаємо, у березні Маріушу Блащаку оголосили звинувачення у неналежному розкритті військових планів країни, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Справа стосується розсекречення Блащаком у вересні 2023 року частини документа плану застосування Збройних сил Польщі "Варта".

Він використовував його під час кампанії на парламентських виборах, стверджуючи, що політики "Громадянської платформи", які раніше перебували при владі, планували у разі вторгнення "здати пів країни нападнику".

Польська прокуратура стверджує, що на момент публікації Блащаком частини плану "Варта" інформація в ньому не була належним чином розсекречена. На її вимогу Сейм 6 березня зняв недоторканність із Блащака, який зараз є депутатом від колишньої партії влади "Право і справедливість".