СМИ: в Польше вызвали на допрос двух чиновников из команды экс-министра обороны

В Польше якобы вызвали на допрос двух экс-чиновников Министерства обороны – членов команды предыдущего министра Мариуша Блащака – в связи с делом о ненадлежащем раскрытии военных планов.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Окружную прокуратуру Варшавы вызвали на допрос бывшую руководительницу аппарата Мариуша Блащака Агнешку Глапяк, а также тогдашнего главу департамента по оборонной стратегии и планированию Пйотра Жужанкевича.

Подозрения касаются превышения полномочий в связи с рассекречиванием части документа плана применения Вооруженных сил Польши "Варта" – с чем связаны обвинения и лично против министра Блащака.

Напомним, в марте Мариушу Блащаку предъявили обвинение в ненадлежащем раскрытии военных планов страны, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело касается рассекречивания Блащаком в сентябре 2023 года части документа плана применения Вооруженных сил Польши "Варта".

Он использовал его во время кампании на парламентских выборах, утверждая, что политики "Гражданской платформы", которые ранее находились у власти, планировали в случае вторжения "сдать полстраны нападающему".

Польская прокуратура утверждает, что на момент публикации Блащаком части плана "Варта" информация в нем не была должным образом рассекречена. По ее требованию Сейм 6 марта снял неприкосновенность с Блащака, который сейчас является депутатом от бывшей партии власти "Право и справедливость".