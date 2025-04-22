Жителі Латвії стали менше підтримувати фінансово Україну та біженців

Протягом останнього року на потреби України або українських біженців жертвували 34% жителів Латвії, що менше, ніж у попередні роки, а частка тих, хто жодним чином не підтримував Україну, за останній рік збільшилася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного центром дослідження ринку та громадської думки SKDS, які наводить Delfi.

Під час минулорічного опитування 38,7% респондентів заявили, що жертвували на підтримку України або біженців, а найбільша активність була в перші два роки війни – у 2023 році таку відповідь дали 41,9%, а у 2022 році – 39,2% учасників опитування.

Частка респондентів, які за останній рік жодним чином не підтримували Україну або біженців, цьогоріч становила 38% порівняно з 32,5% торік.

Проведені за останні чотири роки опитування також показують, що найактивніше Україну та її народ підтримують молоді люди – цього року на цю мету жертвували 48,4% респондентів у віці 18-24 років і 42,8% у віці 25-34 років.

В інших вікових групах частка тих, хто надавав Україні фінансову підтримку, становить від 25% до 37%.

Також активно на підтримку України жертвують люди з вищою освітою – 37,3%.

Серед тих, хто за останній рік ніяк не підтримував Україну і біженців, 28,9% латишів і 49,7% представників інших національностей. Також серед них більше людей старше 45 років.

Опитування проводили в березні 2025 року, у ньому взяли участь понад 1000 постійних жителів Латвії.

Ще одне опитування раніше показало, що в Латвії 65,1% жителів щодня відчувають стрес через війну в Україні.

Повідомляли також, що 61,7% жителів Латвії згодні з тим, що потрібно підтримувати Україну до її перемоги у війні з Росією.

Крім того, 71% жителів Латвії вважають Росію головною загрозою європейській безпеці.