Жители Латвии стали меньше поддерживать финансово Украину и беженцев

В течение последнего года на нужды Украины или украинских беженцев жертвовали 34% жителей Латвии, что меньше, чем в предыдущие годы, а доля тех, кто никак не поддерживал Украину, за последний год увеличилась.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования рынка и общественного мнения SKDS, которые приводит Delfi.

Во время прошлогоднего опроса 38,7% респондентов заявили, что жертвовали в поддержку Украины или беженцев, а наибольшая активность была в первые два года войны – в 2023 году такой ответ дали 41,9%, а в 2022 году – 39,2% участников опроса.

Доля респондентов, которые за последний год никак не поддерживали Украину или беженцев, в этом году составила 38% по сравнению с 32,5% в прошлом году.

Проведенные за последние четыре года опросы также показывают, что наиболее активно Украину и ее народ поддерживают молодые люди – в этом году на эту цель жертвовали 48,4% респондентов в возрасте 18-24 лет и 42,8% в возрасте 25-34 лет.

В других возрастных группах доля тех, кто оказывал Украине финансовую поддержку, составляет от 25% до 37%.

Также активно в поддержку Украины жертвуют люди с высшим образованием – 37,3%.

Среди тех, кто за последний год никак не поддерживал Украину и беженцев, 28,9% латышей и 49,7% представителей других национальностей. Также среди них больше людей старше 45 лет.

Опрос проводили в марте 2025 года, в нем приняли участие более 1000 постоянных жителей Латвии.

Еще один опрос ранее показал, что в Латвии 65,1% жителей ежедневно испытывают стресс из-за войны в Украине.

Сообщали также, что 61,7% жителей Латвии согласны с тем, что нужно поддерживать Украину до ее победы в войне с Россией.

Кроме того, 71% жителей Латвии считают Россию главной угрозой европейской безопасности.