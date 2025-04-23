У Польщі четвертий день гасять пожежу у національному парку

У Польщі досі триває ліквідація пожежі на території Бебжанського національного парку на північному сході країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Середа 23 квітня є вже четвертим днем пожежі у Бебжанському національному парку, що спалахнула у другій половині дня на Великдень і досягла площі у 450 гектарів.

За минулу ніч пожежа більше не розширювалася, але ліквідація досі триває. Пожежники планують оточити осередок пожежі водними магістралями, щоб вона більше не могла поширюватись. Особливо уважно спостерігають за місцем, де у вівторок загорівся торф.

З настанням дня знову задіють спецгелікоптери для скидання води.

Artur Reszko /PAP

Поліція збирає докази для майбутнього розслідування причин пожежі.

Нагадаємо, пожежа почалася у неділю 20 квітня у важкодоступній місцевості на території Бебжанського національного парку, що приблизно за 50 км від кордону з Білоруссю.

Гасіння вогню ускладнене через болотисту місцевість, куди не може під’їхати важка наземна техніка пожежників.

Мешканці прилеглих населених пунктів отримали сповіщення-попередження про пожежу, проте потреби в евакуації не було.

На місце подій приїздили прем’єр Дональд Туск і міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк.