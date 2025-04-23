В Польше четвертый день тушат пожар в национальном парке

В Польше до сих пор продолжается ликвидация пожара на территории Бебжанского национального парка на северо-востоке страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Среда 23 апреля является уже четвертым днем пожара в Бебжанском национальном парке, вспыхнувшего во второй половине дня на Пасху и достигшего площади в 450 гектаров.

За минувшую ночь пожар больше не расширялся, но ликвидация до сих пор продолжается. Пожарные планируют окружить очаг пожара водными магистралями, чтобы он больше не мог распространяться. Особенно внимательно наблюдают за местом, где во вторник загорелся торф.

С наступлением дня снова задействуют спецгеликоптеры для сброса воды.

Artur Reszko /PAP

Полиция собирает доказательства для будущего расследования причин пожара.

Напомним, пожар начался в воскресенье 20 апреля в труднодоступной местности на территории Бебжанского национального парка, примерно в 50 км от границы с Беларусью.

Тушение огня затруднено из-за болотистой местности, куда не может подъехать тяжелая наземная техника пожарных.

Жители близлежащих населенных пунктов получили оповещения-предупреждения о пожаре, однако необходимости в эвакуации не было.

На место событий приезжали премьер Дональд Туск и министр внутренних дел Томаш Семоняк.