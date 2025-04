Глава МИД Чехии вступился за хоккеиста, которому угрожает Медведев

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на ситуацию с угрозами чешскому хоккеисту Доминику Гашеку со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Липавский выразил поддержку хоккеисту Гашеку в связи с нападками со стороны Медведева.

"Медведев считает нормальными грубые угрозы в адрес человека, который не боится осуждать войну РФ и борется против использования спорта для поддержки той войны. Примитивное запугивание – это "нормальность" в путинской России, но не в цивилизованных странах. Выражаю поддержку Доминику Гашеку", – написал он.

Гашек в начале недели заявил, что обратился с официальными письмами к президенту Международного олимпийского комитета и руководству Международной федерации по хоккею, где сообщил им, что Медведев угрожает ему смертью.

"Кроме того, я указал на важность их решений в последующие месяцы и снова предложил помощь в создании таких правил, чтобы спортивные соревнования не были местом для рекламы войны РФ", – написал он в своем X, добавив, что считает письма общественно значимыми, поэтому вскоре обнародует их.

Today I sent 2 official letters. One to the @iocmedia President and the members of the Executive Board. And the other to the @IIHFHockey President and the members of the Council. I inform them that former Russian President Medvedev threatened to kill me. Furthermore, among other…