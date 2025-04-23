У Польщі заявили, що війська в Україну не відправлять, але миротворчу місію підтримають

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не буде відправляти свої війська в Україну в рамках потенційної миротворчої місії.

Про це він заявив під час виступу у Сеймі Польщі з промовою щодо завдань зовнішньої політики країни на 2025 рік, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Під час свого виступу Сікорський нагадав, що деякі країни розглядають можливість відправлення своїх військ до України у рамках потенційної миротворчої місії.

"Ми цього не зробимо, але надамо підтримку потенційній місії. Без Польщі допомога Україні була б неможливою", – підкреслив він, пояснивши, що щонайменше 80% допомоги Україні проходить через аеропорт у Ясьонці.

Він зазначив, що Польща надала Україні 45 пакетів допомоги та розпочинає доставку ще одного.

"Польща також бере на себе тягар і ризик логістичної підтримки та навчання у рамках військової допомоги, що надходить через наш східний кордон", – сказав Сікорський.

Окремо він також наголосив, що Польща вже підготувала близько 30 тисяч українських військовослужбовців.

Раніше стало відомо, що Британія розглядає можливість розгортання військ на території України, головною метою яких буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу.

Також "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

А 16 квітня інформували, що ЄС обговорює питання можливого надсилання в Україну "військових радників" для організації навчання українських військових.