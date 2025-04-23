В Польше заявили, что войска в Украину не отправят, но миротворческую миссию поддержат

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не будет отправлять свои войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии.

Об этом он заявил во время выступления в Сейме Польши с речью о задачах внешней политики страны на 2025 год, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Во время своего выступления Сикорский напомнил, что некоторые страны рассматривают возможность отправки своих войск в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии.

"Мы этого не сделаем, но окажем поддержку потенциальной миссии. Без Польши помощь Украине была бы невозможной", – подчеркнул он, пояснив, что не менее 80% помощи Украине проходит через аэропорт в Ясёнке.

Он отметил, что Польша предоставила Украине 45 пакетов помощи и начинает доставку еще одного.

"Польша также берет на себя бремя и риск логистической поддержки и обучения в рамках военной помощи, поступающей через нашу восточную границу", – сказал Сикорский.

Отдельно он также отметил, что Польша уже подготовила около 30 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность развертывания войск на территории Украины, главной целью которых будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.

Также "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

А 16 апреля информировали, что ЕС обсуждает вопрос возможной отправки в Украину "военных советников" для организации обучения украинских военных.