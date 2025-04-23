Наступного тижня Гренландію відвідає король Данії Фредерік Х.

Про це повідомляє газета Sermitsiaq, пише "Європейська правда".

У понеділок, 28 квітня, король Данії вирушить на острів разом із головою гренландського уряду Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

Нільсен розпочне свою поїздку в суботу, 26 квітня, й спершу вирушить до Данії. Під час свого перебування там він зустрінеться з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

"Передусім я планую поновити обговорення з прем’єр-міністеркою щодо геополітичної ситуації та співпраці між нашими двома країнами. Важливо, щоб ми планували наше майбутнє партнерство в такі часи", – заявив Нільсен.

Під час візиту до Данії він також матиме аудієнцію у короля Фредеріка Х, а 28 квітня король Данії разом із Нільсеном прибуде до столиці Гренландії, Нуука.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

Зокрема, 2 квітня Фредеріксен виступила із критикою резонансних заяв американського Трампа щодо захоплення Гренландії, перебуваючи із візитом на острові.

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