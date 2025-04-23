На следующей неделе Гренландию посетит король Дании Фредерик Х.

Об этом сообщает газета Sermitsiaq, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 28 апреля, король Дании отправится на остров вместе с главой гренландского правительства Йенсом-Фредериком Нильсеном.

Нильсен начнет свою поездку в субботу, 26 апреля, и сначала отправится в Данию. Во время своего пребывания там он встретится с премьер-министром страны Метте Фредериксен.

"Прежде всего я планирую возобновить обсуждение с премьер-министром по геополитической ситуации и сотрудничества между нашими двумя странами. Важно, чтобы мы планировали наше будущее партнерство в такие времена", – заявил Нильсен.

Во время визита в Данию он также будет иметь аудиенцию у короля Фредерика Х, а 28 апреля король Дании вместе с Нильсеном прибудет в столицу Гренландии Нуук.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

В частности, 2 апреля Фредериксен выступила с критикой резонансных заявлений американского Трампа по захвату Гренландии, находясь с визитом на острове.

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