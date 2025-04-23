Затриманому у Стамбулі журналісту зі Швеції загрожує 12 років в’язниці

Затриманому у березні в турецькому Стамбулі шведському журналісту Йоакіму Медіну висунуто звинувачення в "образі президента", а також у терористичних злочинах, і йому загрожує 12 років в'язниці.

Про це розповіли у виданні Dagens ETC, де працює Медін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Медін постане перед судом 30 квітня за першим обвинуваченням. Дати судового засідання за другим обвинуваченням ще не призначено.

Журналіст візьме участь в судовому засіданні по відеозв’язку із в'язниці Сіліврі.

Як зазначає видання, йому загрожує три роки ув'язнення за звинуваченням в образі і дев'ять років за звинуваченням у тероризмі.

Медін був затриманий, коли прибув до Туреччини для висвітлення масових вуличних протестів, викликаних затриманням і ув'язненням опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Я можу лише повторити, що він – журналіст, який виконував свою роботу", – сказав головний редактор Dagens ETC Андреас Густавссон.

Туреччина звинуватила Медіна в тому, що він є членом Робітничої партії Курдистану (РПК), сам він ці звинувачення заперечує.

Варто зазначити, що в Туреччині чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.

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