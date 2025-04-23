Задержанному в Стамбуле журналисту из Швеции грозит 12 лет тюрьмы

Задержанному в марте в турецком Стамбуле шведскому журналисту Йоакиму Медину предъявлено обвинение в "оскорблении президента", а также в террористических преступлениях, и ему грозит 12 лет тюрьмы.

Об этом рассказали в издании Dagens ETC, где работает Медин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Медин предстанет перед судом 30 апреля по первому обвинению. Даты судебного заседания по второму обвинению еще не назначены.

Журналист примет участие в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы Силиври.

Как отмечает издание, ему грозит три года заключения по обвинению в оскорблении и девять лет по обвинению в терроризме.

Медин был задержан, когда прибыл в Турцию для освещения массовых уличных протестов, вызванных задержанием и заключением в тюрьму оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я могу лишь повторить, что он – журналист, который выполнял свою работу", – сказал главный редактор Dagens ETC Андреас Густавссон.

Турция обвинила Медина в том, что он является членом Рабочей партии Курдистана (РПК), сам он эти обвинения отрицает.

Стоит отметить, что в Турции четыре телеканала наказали за освещение протестов, а журналиста ВВС выдворили из страны.

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