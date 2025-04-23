Сікорський і Рубіо поговорили про переговори щодо України і тиск на РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, в ході якої йшлося, зокрема, про стан мирних переговорів щодо розв’язаної РФ війни проти України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Польщі, інформує "Європейська правда".

За даними польського МЗС, в ході переговорів Рубіо і Сікорський обговорили стан мирних переговорів в Україні та сценарії розвитку ситуації.

Також йшлося про можливий тиск на Росію.

Крім того, очільники зовнішньополітичних відомств обговорили ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

Сам Рубіо раніше висловив переконання, що американська сторона доклала достатніх зусиль для мирного врегулювання між Україною та Росією.

Перед тим він казав, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.