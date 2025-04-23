Сикорский и Рубио поговорили о переговорах по Украине и давлении на РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого речь шла, в частности, о состоянии мирных переговоров относительно развязанной РФ войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши, информирует "Европейская правда".

По данным польского МИД, в ходе переговоров Рубио и Сикорский обсудили состояние мирных переговоров в Украине и сценарии развития ситуации.

Также речь шла о возможном давлении на Россию.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на границе Польши с Беларусью.

Сам Рубио ранее выразил убеждение, что американская сторона приложила достаточные усилия для мирного урегулирования между Украиной и Россией.

Перед тем он говорил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.