В Украине начали первую за многие годы эксгумацию останков поляков

В четверг утром в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда".

Эксгумационные работы проводит польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

С польской стороны на месте работают исследователи из Фонда "Свобода и демократия", ученые из Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти. В работах также принимают участие представители украинского фонда "Волынские древности".

"В Пужниках погибли польские граждане, чьи личности установлены. Мы хотим установить всех жертв той драматической ночи 1945 года и провести достойное захоронение. Этого ждут семьи, которые живут и приобщаются к процессу, например, передавая генетический материал", – сказал перед началом эксгумации Мацей Врубель, государственный секретарь польского Министерства культуры и национального наследия.

По оценкам, во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

Работы являются непростыми, поскольку кладбище и массовое захоронение, то есть место, где проводят эксгумации, расположены посреди леса. Именно транспортировка туда нескольких тонн специализированного оборудования была сложной задачей.

Плохая погода могла бы стать вызовом, усложнив доезд. Однако сегодня утром на Тернопольщине погода солнечная.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, которые были убиты в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Новая польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

О том, что Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения в Пужниках два года назад, получил разрешение от украинских властей на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований, стало известно в январе.

Эта новость поступила после того, как в начале года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии.