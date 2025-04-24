ЗМІ: Данія посилить військову присутність на стратегічному острові у Балтії

Данія вирішила посилити військову присутність на стратегічному острові Борнгольм, що у Балтійському морі між берегами Швеції та Польщі.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, уряд Данії через зміну безпекової ситуації у регіоні вирішив посилити присутність армії на острові Борнгольм та розмістити там новий підрозділ.

Для цього нібито планують створити новий полк, що буде патрулювати на острові та за найгірших сценаріїв візьме на себе його оборону. Стандартна чисельність полку – 1000 осіб, але якими будуть цифри у цьому випадку, поки невідомо.

Зараз на острові перебувають військові розвідувального батальйону Гвардійського гусарського полку – близько 200 осіб. Його нібито планують перекинути у нове місце, а острів доручити новоствореному підрозділу.

Також цього тижня стало відомо, що Естонія планує створити у прикордонній з Росією Нарві військову базу з власними і союзницькими силами.

Нагадаємо, на початку березня повідомляли про спробу диверсії на шведському стратегічному острові Готланд.

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