СМИ: Дания усилит военное присутствие на стратегическом острове в Балтии

Дания решила усилить военное присутствие на стратегическом острове Борнхольм, что в Балтийском море между берегами Швеции и Польши.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

По информации издания, правительство Дании из-за изменения ситуации с безопасностью в регионе решило усилить присутствие армии на острове Борнхольм и разместить там новое подразделение.

Для этого якобы планируют создать новый полк, который будет нести патрулирование на острове и при худших сценариях возьмет на себя его оборону. Стандартная численность полка – 1000 человек, но какими будут цифры в этом случае, пока неизвестно.

Сейчас на острове находятся военные разведывательного батальона Гвардейского гусарского полка – около 200 человек. Его якобы планируют перебросить в новое место, а остров поручить вновь созданному подразделению.

Также на этой неделе стало известно, что Эстония планирует создать в приграничной с Россией Нарве военную базу с собственными и союзническими силами.

Напомним, в начале марта сообщали о попытке диверсии на шведском стратегическом острове Готланд.

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