Аварія на водопроводі перетворила вулиці міста в Польщі у річку

У польському місті Лодзь сталася велика аварія водопроводу – у мережі з'явилися відео, на яких видно, як вулицями буквально тече річка.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася після 10 години ранку на перетині вулиць Врублевського і Братиславської в Лодзі. У мережі опублікували фото і відео, на яких видно, як вулицями буквально тече річка.

"Ми маємо дуже велику аварію, яка, крім прориву, призвела до зниження тиску в південній частині міста. Служби мобілізовані, ми працюємо над її усуненням", – прокоментував Міхал Сміхович, президент Водопровідно-каналізаційного підприємства в Лодзі.

На місці вже працює аварійна служба водопостачання. Міська влада запевнила, що під час ремонту магістралі всі мешканці матимуть воду в кранах, однак її колір може тимчасово змінитися.

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